Самые мощные Android-смартфоны в марте 2019-го

Новости технологии: Топ-10 самых мощных Android-смартфонов марта по версии Antutu

Команда разработчиков популярного бенчмарк-теста Antutu опубликовала свой ежемесячный список самых мощных Android-смартфонов.

Возглавили мартовский рейтинг Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и обычный Mi 9. Оба устройства работают на процессоре Snapdragon 855 и набирают почти одинаковое количество баллов: 372 072 и 371 878. Кстати, в феврале Xiaomi Mi 9 был на первом месте, а его прозрачная версия вообще не попала в список.

Третье место в рейтинге получила топовая модификация игрового смартфона Vivo IQOO (Monster) с 12 ГБ ОЗУ. Устройство также работает на флагманском чипе Snapdragon 855, но при это набирает меньше баллов, чем смартфоны Xiaomi — 365 430. На четвертом и пятом месте разместились Galaxy S10+ и Galaxy S10 (359 987 и 359 217). Далее по списку идёт обычный Vivo IQOO (356 510), Lenovo Z5 Pro GT (348 591) и Nubia Red Magic Mars (315 200). Ну а замыкают его смартфоны Honor V20 (306 306) и Huawei Mate 20 X (309 174).

В следующем месяце кардинальных изменений ждать не стоит. Разве что последние два смартфона могут уступить свои места собратьям Huawei P30 и Huawei P30 Pro.