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Смартфон Moto G8: первое живое видео

Смартфон Moto G8: первое живое видео
21:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Ожидается, что в линейке Moto G8 появятся тройные задние камеры и дисплей с отверстием для селфи-камеры.

В интернете появились изображения нового смартфона Motorola Moto G8 и первое живое видео. Утечка произошла довольно рано, так как всего пару месяцев назад была представлена серия G7. Разговоры о телефоне следующего поколения Moto G должны были начаться в последнем квартале этого года, однако первые рендеры появились уже сейчас. Примечательно, что Motorola Moto G8 получит три задние камеры, став первым устройством американской компании с реализованным дизайном тройной камеры.

Рендеры Moto G8 показывают, что он похож на будущий смартфон Motorola One Vision. Как и этот телефон, Moto G8 оснащен перфорированным дисплеем. Однако вместо двух задних камер, которые есть в One Vision, G8 наделен тройной камерой со светодиодной вспышкой.

Тройная задняя камера на 12 мегапикселей с широкоугольным датчиком и датчиком глубины кажется главной особенностью и преимуществом устройства, однако далеко не единственным. Предполагается, что в Motorola используют дизайн дисплея с отверстием, чтобы создать почти безрамочный экран. Вырез для камеры находится в левом верхнем углу экрана. Смартфон получит достаточно большой, 6,2-дюймовый экран с разрешением FHD+, габариты девайса — 160,1 x 71,2 x 9,1 миллиметра.

На опубликованных изображениях Moto G8 можно найти порт USB Type-C, клавиши громкости, кнопку питания, сканер отпечатков пальцев на задней панели и стандартный аудиоразъем для наушников на 3,5 миллиметра. Предполагается, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 675, а также шесть гигабайт оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт встроенной в зависимости от комплектации. Объем памяти, впрочем, можно будет увеличить за счет microSD.

Легендарный смартфон Motorola может вернуться на рынок

Ожидается, что Moto G8 также будет поддерживать две SIM-карты и 4G VoLTE, а работать он, скорее всего, будет на Android 9.0 Pie. В компании дату релиза Moto G8 не называют, однако, в связи с выходом серии G7 на различных рынках, G8 может появиться как минимум через шесть месяцев. Так как смартфоны G-серии анонсировали в первом квартале этого года, эксперты полагают, что серия Moto G8 — возможно, под названием Motorola P40 Power или Motorola P40 Note — будет представлена в первом квартале 2020-го.

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Смартфон, Технологии, Motorola, Техно, Мото, Moto G8.
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