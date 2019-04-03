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VR-шлем Valve Index: дата старта продаж

VR-шлем Valve Index: дата старта продаж
21:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: valveindex.com

Новости технологии: Недавно компания Valve "засветила" собственную гарнитуру виртуальной реальности, которая получила название Index.

Вчера новинка получила полноценную страницу в Steam, хотя вскоре ее удалили, в сети все же появилась интересная информация о VR-шлеме.

Журналисты портала UploadVR непосредственно связались с администрацией Valve и те подтвердили, что информация о Index "точная, хотя и не полная".

Старт продаж и особенности. Как следует из описания Valve Index, предзаказ на VR-шлем начнут принимать в следующем месяце, а старт продаж устройства запланирован на 15 июня.

Комплектные контроллеры Steam VR Knuckles будут переименованы в Valve Index Controllers. Кроме того, у гарнитуры будут встроенные наушники.

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Рекомендуемые требования. Из внешних портов упоминаются DisplayPort 1.2 и USB 3.0. Для знакомства с Valve Index понадобится персональный компьютер на базе 4-поточного процессора Intel, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 и 8 ГБ оперативной памяти.

В рекомендуемых требованиях гарнитуры значится процессор с числом ядер от четырех и видеокарта GeForce GTX 1070.

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Технологии, Шлем, Техно, VR-шлем, Valve Index.
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