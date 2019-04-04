Илон Маск провел огневые испытания космического корабля Starship (Видео)

Новости технологии: Тест провели 3 апреля 2019 года, во время него аппарат прикрепили к стартовой площадке при помощи тросов.

Новый метановый двигатель Raptor проработал несколько секунд, однако этого, насколько можно судить, хватило SpaceX для получения важных данных.

Уже скоро инженеры компании должны установить на Starhopper головную часть, а также два дополнительных двигателя Raptor, получив таким образом полноценный демонстратор технологий второй ступени комплекса Starship/Super Heavy, также известного под обозначением BFR, или Big Falcon Rocket.

Напомним, речь идет о самой мощной в истории SpaceX ракете и крупнейшем в мире космическом корабле, которые, кроме прочего, рассматривают как инструмент для освоения Марса. Стартовый полет носителя можно ожидать в первой половине 2020-х.