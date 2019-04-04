3D-Printed Habitat Challenge: NASA объявила финалистов конкурса на постройку жилья на Марсе

Новости науки: В конкурсе 3D-Printed Habitat Challenge, который начался в 2015 году, команды разрабатывали укрытия, подходящих для Луны, Марса и - оптимистично - за их пределами.

Для четвертого уровня третьего этапа конкурса 11 команд создали полномасштабные визуализации своих проектов с использованием программного обеспечения для моделирования и коротких видеороликов, объясняющих их выбор.

Отмечается, что каждая модель была оценена с точки зрения архитектурного макета и эстетики, а также целесообразности их построения и масштабируемости. Три предыдущих этапа были сосредоточены на архитектурных решениях и технологиях, необходимых для создания компонентов дизайна.

"Нью-йоркская команда разработчиков SEArch + / Apis Cor заняла первое место в конкурсе NASA благодаря уникальной витой структуре здания, которая усеяна небольшими отверстиями, пропускающими естественный свет", - говорится в сообщении.

Занявшая второе место Team Zoperhous предположила, что их модульные структуры может напечатать автономный ровер. Предполагается использовать природные ресурсы вместе со специальным термопластиком, способным выдерживать экстремальные изменения температуры на поверхности.

Сообщается, что третье место получил концепт Mars Incubator, который предложила команда из Коннектикута. Они предлагают четырех модулей возведение из реголита и прочного полиэтилена: основного жилого модуля, технического, многофункционального, а также модуля с зоной биогенерации для выращивания растений.

Конкурс NASA 3D-Printed Habitat Challenge завершится с 1 по 4 мая. Основная задача финала - создание мелкомасштабных моделей концептов жилищ с использованием 3D-принтеров. Финалисты конкурса уже получили приз $100 тысяч на троих, победитель получит $800 тысяч.