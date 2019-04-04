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3D-Printed Habitat Challenge: NASA объявила финалистов конкурса на постройку жилья на Марсе

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3D-Printed Habitat Challenge: NASA объявила финалистов конкурса на постройку жилья на Марсе
17:37 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: В конкурсе 3D-Printed Habitat Challenge, который начался в 2015 году, команды разрабатывали укрытия, подходящих для Луны, Марса и - оптимистично - за их пределами.

Для четвертого уровня третьего этапа конкурса 11 команд создали полномасштабные визуализации своих проектов с использованием программного обеспечения для моделирования и коротких видеороликов, объясняющих их выбор.

Отмечается, что каждая модель была оценена с точки зрения архитектурного макета и эстетики, а также целесообразности их построения и масштабируемости. Три предыдущих этапа были сосредоточены на архитектурных решениях и технологиях, необходимых для создания компонентов дизайна.

"Нью-йоркская команда разработчиков SEArch + / Apis Cor заняла первое место в конкурсе NASA благодаря уникальной витой структуре здания, которая усеяна небольшими отверстиями, пропускающими естественный свет", - говорится в сообщении.

Занявшая второе место Team Zoperhous предположила, что их модульные структуры может напечатать автономный ровер. Предполагается использовать природные ресурсы вместе со специальным термопластиком, способным выдерживать экстремальные изменения температуры на поверхности.

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Сообщается, что третье место получил концепт Mars Incubator, который предложила команда из Коннектикута. Они предлагают четырех модулей возведение из реголита и прочного полиэтилена: основного жилого модуля, технического, многофункционального, а также модуля с зоной биогенерации для выращивания растений.

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Конкурс NASA 3D-Printed Habitat Challenge завершится с 1 по 4 мая. Основная задача финала - создание мелкомасштабных моделей концептов жилищ с использованием 3D-принтеров. Финалисты конкурса уже получили приз $100 тысяч на троих, победитель получит $800 тысяч.

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НАСА, Марс, Жизнь на Марсе, 3D-Printed Habitat Challenge, Постройка жилья, Конкурс НАСА.
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