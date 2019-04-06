В Вене испытали беспилотное летающее такси (Видео и фото)

Новости технологии: В Вене на стадионе провели испытания летательного такси.

На стадионе в Вене состоялась первая публичная демонстрация беспилотного летающего такси, которая дала представление о возможном будущем городских перевозок. Известно, что над собственными версиями этой технологии уже работают несколько крупных компаний, включая Boeing и Airbus, однако именно китайская фирма EHang представила свой летательный аппарат для журналистов на футбольном стадионе Generali Arena в столице Австрии.

"Дрон-такси" еще не сертифицирован для воздушного пространства Австрии, поэтому испытания проходили на стадионе. Продержавшись на высоте около 10 метров в кабине двухместного EHang 216, фотограф AFP Джо Кламар (Joe Klamar) — один из первых журналистов, поднявшихся на борт — подчеркнул, что это "забавно, мягко и удивительно шумно", но сама кабина показалась ему "очень тесной".

EHang 216 оснащен восемью наборами роторов, которые создают шум, равный 90 децибелам — это ниже, чем шум от обычного вертолета, но все еще слишком громко, что помешает пассажирам почувствовать себя комфортно. В будущем разработчики надеются снизить уровень шума до 75 децибел. Кроме того, представители компании утверждают, что в итоге подобного типа беспилотники будут перевозить пассажиров на малой высоте и на расстояния до 35 километров, однако прежде им предстоит получить соответствующее разрешение от властей.

Продемонстрированный летательный аппарат весит 340 килограммов и может находиться в воздухе не более полутора часов. В зависимости от груза беспилотный дрон преодолевает от 50 до 70 километров, а его скорость может достигать 150 километров в час. На EHang 216 установлен аккумулятор на 17 кВт: по уровню потребления энергии беспилотник сопоставим с электромобилем.

"Наша самая большая проблема — не технологии, не законодательство, а менталитет людей", — заявляет главный менеджер по маркетингу EHang Деррик Сюн (Derrick Xiong), намекая на возможный скепсис со стороны потенциальных клиентов в отношении нового автомобиля.

В компании сообщают о "тысяче" предварительных заказов и сотрудничестве с австрийской авиационной компанией FACC, планируя запустить массовое производство уже в следующем году: в FACC намерены создать порядка 300 беспилотных такси к середине 2021 года. По словам Сюна, на раннем этапе к разработке интерес проявили "нефтяные и газовые корпорации, которые хотят перевозить инженеров с одной платформы на другую", а также туристические компании и фирмы, перевозящие органы для трансплантации. Как ожидается, беспилотное летающее такси будет стоить около 200 тысяч евро, однако для частных покупателей оно не будет доступно. Министр транспорта Австрии Норберт Хофер (Norbert Hofer), присутствовавший на демонстрации, выразил надежду, что Австрия станет одной из первых стран, граждане которой будут регулярно летать по городу на беспилотных такси. Такую же заинтересованность ранее проявили ОАЭ.