Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Гройсман заявил, что Украина уже на 70% охвачена децентрализацией
Гройсман заявил, что Украина уже на 70% охвачена децентрализацией
Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
В Днепре появится стадион европейского уровня
В Днепре появится стадион европейского уровня
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере

В Вене испытали беспилотное летающее такси (Видео и фото)

Смотрите фото (3)
В Вене испытали беспилотное летающее такси (Видео и фото)
03:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: В Вене на стадионе провели испытания летательного такси.

На стадионе в Вене состоялась первая публичная демонстрация беспилотного летающего такси, которая дала представление о возможном будущем городских перевозок. Известно, что над собственными версиями этой технологии уже работают несколько крупных компаний, включая Boeing и Airbus, однако именно китайская фирма EHang представила свой летательный аппарат для журналистов на футбольном стадионе Generali Arena в столице Австрии.

"Дрон-такси" еще не сертифицирован для воздушного пространства Австрии, поэтому испытания проходили на стадионе. Продержавшись на высоте около 10 метров в кабине двухместного EHang 216, фотограф AFP Джо Кламар (Joe Klamar) — один из первых журналистов, поднявшихся на борт — подчеркнул, что это "забавно, мягко и удивительно шумно", но сама кабина показалась ему "очень тесной".

EHang 216 оснащен восемью наборами роторов, которые создают шум, равный 90 децибелам — это ниже, чем шум от обычного вертолета, но все еще слишком громко, что помешает пассажирам почувствовать себя комфортно. В будущем разработчики надеются снизить уровень шума до 75 децибел. Кроме того, представители компании утверждают, что в итоге подобного типа беспилотники будут перевозить пассажиров на малой высоте и на расстояния до 35 километров, однако прежде им предстоит получить соответствующее разрешение от властей.

Продемонстрированный летательный аппарат весит 340 килограммов и может находиться в воздухе не более полутора часов. В зависимости от груза беспилотный дрон преодолевает от 50 до 70 километров, а его скорость может достигать 150 километров в час. На EHang 216 установлен аккумулятор на 17 кВт: по уровню потребления энергии беспилотник сопоставим с электромобилем.

"Наша самая большая проблема — не технологии, не законодательство, а менталитет людей", — заявляет главный менеджер по маркетингу EHang Деррик Сюн (Derrick Xiong), намекая на возможный скепсис со стороны потенциальных клиентов в отношении нового автомобиля.

В "Укрзализныци" пресекли кражу топлива с помощью дронов

В компании сообщают о "тысяче" предварительных заказов и сотрудничестве с австрийской авиационной компанией FACC, планируя запустить массовое производство уже в следующем году: в FACC намерены создать порядка 300 беспилотных такси к середине 2021 года. По словам Сюна, на раннем этапе к разработке интерес проявили "нефтяные и газовые корпорации, которые хотят перевозить инженеров с одной платформы на другую", а также туристические компании и фирмы, перевозящие органы для трансплантации. Как ожидается, беспилотное летающее такси будет стоить около 200 тысяч евро, однако для частных покупателей оно не будет доступно. Министр транспорта Австрии Норберт Хофер (Norbert Hofer), присутствовавший на демонстрации, выразил надежду, что Австрия станет одной из первых стран, граждане которой будут регулярно летать по городу на беспилотных такси. Такую же заинтересованность ранее проявили ОАЭ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Вена, Такси, Видео, Тест, Стадион, Фото, Дрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
02 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
03 В Центризбиркоме рассказали, когда будет разрешена агитация кандидатов
04 На майские праздники назначены дополнительные поезда
05 Джейсон Момоа рассказал об инсульте Эмилии Кларк
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
Хорватскому экс-премьеру увеличили тюремный срок
Хорватскому экс-премьеру увеличили тюремный срок
Все гениальное - просто: ответы школьников, с которыми невозможно поспорить
Все гениальное - просто: ответы школьников, с которыми невозможно поспорить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь