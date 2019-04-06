iPhone с 5G выйдет не скоро: Qualcomm и Samsung отказались поставлять Apple 5G-модемы

Новости технологии: Пока в продаже появляется все больше смартфонов с поддержкой 5G, Apple продолжает пасти задних.

Источники заграничных изданий уверяют, что Qualcomm и Samsung отказались поставлять 5G-модемы для смартфонов Apple, хотя они у них уже готовы. С Qualcomm все понятно: из-за долгих судебных разбирательств, которые длятся не один год, компания не собирается сотрудничать с Apple.

А вот Samsung как раз отчиталась о старте массового производства собственных чипов с 5G - Exynos Modem 5100. Именно установлен внутри Galaxy S10 5G, продажи которого стартуют уже сегодня. Кроме того, на конвейер пустили и однокристальный радиочастотный приёмопередатчик Exynos RF 550 и модулятор питания Exynos SM 5800, которые также используются во флагмане.

Несмотря на это, Samsung пока не планирует продавать модемы другим производителям, в том числе и Apple - они рассчитаны только на собственные потребности компании.

Есть еще Huawei с собственным Balong 5000, но на фоне ее "холодных" отношений с правительством США, где вовсю саботируют ее оборудование для сетей пятого поколения, вряд ли Apple обратится за помощью к китайскому конкуренту.

Сейчас Apple сотрудничает с Intel, но ее модемы XMM 8160 выйдут только в 2020 году. И даже не исключено, что они не успеют к дебюту iPhone 2020 года, которые по традиции должны представить осенью.

Поэтому Apple заняться производством собственных 5G-одемов. По слухам, уже даже есть команда разработчиков, и некоторые из них - бывшие сотрудники Qualcomm и Intel. Но на это уйдет несколько лет, поэтому, скорее всего, первый iPhone с поддержкой 5G увидит свет только в 2021 году.