Прибыль Samsung рухнула на 60%, но компания возлагает надежды на продажи Galaxy S10

Новости технологии: Сегодня компания Samsung Electronics опубликовала предварительные финансовые результаты первого квартала 2019 года.

Ранее производитель уже предупреждал, что прибыль может быть ниже ожидаемых цифр, но показатели оказались еще хуже.

Итак, в январе-марте операционная прибыль Samsung составила 6,2 трлн вон ($5,45 млрд). А это на 42,6% меньше, чем в предыдущем квартале (10,80 трлн вон), и на 60,4% ниже прибыли за соответствующий период прошлого года (15,64 трлн вон). Это самое большое падение прибыли с 2014 года.

При этом объем продаж составил 52 трлн вон ($45,7 млрд) - на 14,1% меньше в годовом исчислении и на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на падение показателей, акции компании выросли на 0,3%.

Снижение показателей связывают с падением цен на микросхемы памяти, ростом конкуренции на рынке смартфонов и снижением спроса на дисплеи для гаджетов. Однако Samsung возлагает большие надежды на флагманы Galaxy S10, которые только недавно поступили в продажу и пока не смогли повлиять на показатели за весь квартал.

Зато подразделение полупроводниковой продукции продолжает приносить стабильную прибыль.