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Новинка от Xiaomi: что известно о двухдиапазонной рации

Новинка от Xiaomi: что известно о двухдиапазонной рации
17:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Gagadget.com

Новости технологии: Xiaomi выпустила рацию с 1,77-дюймовым дисплеем и батареей на 5200 мАч за 67 долларов.

Как сообщалось ранее, компания Xiaomi анонсировала сразу 20 новых продуктов. Что известно о двухдиапазонной рации под названием Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2.

Несколько лет назад Xiaomi уже выпускала рацию MiJia Walkie Talkie 1s. Теперь устройство обновили и улучшили, добавив несколько полезных функций. Рация получила 1,77-дюймовый ЖК-дисплей, на котором отображается еще больше информации. Причем буквы и символы хорошо видно даже на солнце.

Мощность передачи 5 Вт позволяет ловить сигнал на расстоянии до 6 километров. А аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечит до 13 дней работы в режиме ожидания и до 15 часов полноценной работы. К слову, в предыдущей модели батарея более чем в два раза меньше – 2190 мАч.

Зарядить устройство можно через разъем USB-C. Также к рации подключается гарнитура – через 3,5-миллиметровый разъем или через Bluetooth. Громкость динамиков у Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2 на 22% громче, чем в предыдущей версии. Регулирует громкость ручка, расположенная рядом с антенной.

Настольные часы от Xiaomi измеряют температуру и влажность воздуха

Кроме того, степень защиты IP65, то есть рация не боится пыли и небольшого количества воды. Но полностью погружать ее в воду нельзя.

Цена: Стоит Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2 около 67 долларов. Предыдущая модель была почти в два раза дешевле – 35 долларов. Продажи стартуют 9 апреля.

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Технологии, Рация, Техно, Xiaomi, Xiaomi MiJia Walkie Talkie 2.
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