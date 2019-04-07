Изменения Skype: обновление, посвященное видеозвонкам

Новости технологии: В последней версии Skype был увеличен лимит участников группового видеочата до 50 человек.

Также разработчики из Microsoft обновили систему групповых уведомлений.

Что изменилось

Ранее видеочат Skype поддерживал до 25 участников, что было немного скромнее на фоне возможностей приложения FaceTime: детище Apple может удержать в одном видеозвонке до 35 человек. Однако теперь первенство вновь за Microsoft, в новом обновлении разработчики не только увеличили максимальный лимит для видеозвонков, но и внесли правки в группы, позволив участнику выбрать, от кого он хочет принимать звонки. Обычный пользователь едва ли почувствует разницу, но корпоративный сегмент, где позиции Skype всё еще сильны, вполне сможет найти применение нововведениям.

За последние месяцы это уже не первое обновление Skype, посвященное видеозвонкам. Ранее Microsoft добавила в приложение возможность размытия заднего плана.