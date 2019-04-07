В операционной системе Android Q появится аналог 3D Touch

Новости технологии: Технология 3D Touch в смартфонах Apple появилась еще в 2015 году, вместе с выходом iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

После этого некоторые компании, в том числе и Google, работали над аналогами этой технологии в своих устройствах. Похоже, вместе с выходом операционной системы Android Q о 3D Touch заговорят снова.

Во второй бета-версии Android Q нашли упоминание новой функции - Deep Press. Как и 3D Touch, она позволяет определять силу нажатия на дисплей. То есть вместо того, чтобы некоторое время задерживать палец на экране, необходимо будет просто сильнее нажать на него.

В документации говорится, что усиленные нажатия будут применять для вызова контекстного меню приложений, а также быстрого доступа к отдельным функциям Android.

Правда, пока непонятно, как это будет работать. Например, в iPhone для полноценной работы 3D Touch есть специальные датчики. Понадобятся ли они Google - неизвестно, возможно, компания сможет обойтись одним программным обеспечением.

К слову, сама Apple в последнее время отказывается от этой технологии, да и многие пользователи считают ее ненужной. Например, в iPhone XR такой функции уже нет.