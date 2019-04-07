Воришки: двое студентов обманули Apple почти на $1 миллион

Новости технологии: Двое студентов из Китая, учащихся в Орегоне по студенческим визам, за несколько лет смогли нехитрым способом "заработать" на iPhone почти миллион долларов.

Янян Чжоу (Yangyang Zhou), только что получивший высшее инженерное образование в университете штата Орегон, занимался доставкой смартфонов из Китая в США. Из Поднебесной ему присылали поддельные iPhone, которые в Штатах выдавали за оригинальные.

Дальше в дело вступал его сообщник Цюань Цзян (Quan Jiang), который учится в Общественном колледже Линн Бентон. Он шел с такими смартфонами в Apple Store, требуя заменить их. iPhone якобы не включались, поэтому сотрудники, которые не могли проверить подлинность устройств, меняли их на новые, но уже неподдельные гаджеты. Похоже, представители компании не требовали никаких подтверждений покупки iPhone.

Таким нехитрым способом студенты смогли обменять 1493 смартфона, пока их не раскусили. По предварительным подсчетам, Apple потеряла $895 800 - по $600 за каждый смартфон.

В то же время, сами студенты заявляют, что не знали о том, что устройства контрафактные. Они якобы были уверены, что просто берут свою долю за услугу. Правда это или нет - решать суду.