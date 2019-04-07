Apple Watch предотвратили остановку сердца у мужчины

Новости технологии: Пользователь форума Reddit рассказал о том, как Apple Watch заставили его вызвать скорую помощь.

По словам автора поста, он отдыхал и смотрел телевизор, когда его часы сообщили о странном учащенном сердцебиении. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, а когда врачи приехали, то забрали в больницу, обнаружив серьезные проблемы. После осмотра диагностировали суправентрикулярную тахикардию. Мужчина также сказал в своем посте:

"Я чувствовал себя совершенно нормально, прежде чем все произошло, а затем уведомление, а затем БАМ, все сходит с ума."

Если бы он вовремя не обратился за помощью, все могло закончится по-другому. Сейчас мужчину уже выписали из больницы и назначили лечение у кардиолога.

Напомним, что ранее Apple Watch уже спасали жизнь норвежскому пенсионеру. Тогда система сама вызвала неотложку.