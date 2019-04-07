Платформа Apple Music обогнала Spotify по популярности в США

Новости технологии: Выяснилось, что в штатах у Apple Music больше платных подписчиков, чем у Spotify.

К концу февраля у Apple Music было 28 миллионов платных подписчиков в США, тогда как у Spotify - 26 миллионов. Ежемесячный прирост пользователей, которые платят за подписку Apple Music составляет приблизительно 2,6-3%, а у конкурента цифры поскромнее - 1,5-2%.

То есть, на данный момент Apple больше занимается продвижением своего сервиса.

Однако, на мировом рынке Spotify все еще лидирует. В конце прошлого года общее количество пользователей было около 207 млн, из них 96 миллионов платили за подписку.

У Apple Music бесплатной подписки нет, сейчас сервис насчитывает более 50 миллионов платных подписок. Стоимость пользования в месяц у компаний одинаковая - $9.99, но у Apple существуют студенческая и семейная подписки за $4,99 и $14,99 соответственно.