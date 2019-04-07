Samsung Galaxy S10: ультразвуковой сканер удалось обмануть (Видео)

Новости технологии: Пользователю удалось обмануть ультразвуковой датчик.

В новых флагманах Galaxy S10 компания Samsung использует подэкранные сканеры отпечатков пальцев, но не оптические, а ультразвуковые. По словам производителя, они быстрее и безопаснее. Однако одному из пользователей все-таки удалось обмануть датчик.

Владелец Galaxy S10 изрядно попотел, прежде чем провернуть свою схему. Сначала он сфотографировал свой отпечаток на бокале, после чего обработал полученный снимок в Photoshop и 3DS Max. Полученную модель он распечатал на принтере AnyCubic Photon LCD. После двух неудачных попыток смартфон распознал отпечаток и разблокировался.

Все свои действия пользователь снимал на видео.

Конечно, в жизни вряд ли кто-то будет так заморачиваться, чтобы разблокировать чужой смартфон - это же не сюжет фильма "Миссия невыполнима". Тем не менее, такой эксперимент показал, что ультразвуковой сканер не идеален и не безопасен на все 100%.

Впрочем, до технологии Face ID ему еще далеко. Напомним, смартфоны Apple "взламывали" близнецы и даже с помощью обычной маски.