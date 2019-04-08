Microsoft, Sony и Nintendo нарвались на расследование ведомства Британии

Новости технологии: Управление по вопросам конкуренции и рынков (Competition and Markets Authority или CMA) Британии взялось за сервисы по подпискам.

Ведомство заинтересовалось продуктами Microsoft, Sony и Nintendo. CMA решило проверить, не нарушают ли компании законы, а также насколько хорошо работает возврат средств и обновление подписок. Для этого ведомство запросило у Microsoft, Sony и Nintendo информацию об условиях использования сервиса, а также связалось с покупателями за комментариями.

"Наше расследование позволит выяснить, честны ли крупнейшие компании, занимающиеся онлайн-играми, со своими клиентами, когда они автоматически продлевают свои контракты, и могут ли люди легко отказаться от них или получить возмещение. Если мы обнаружим, что фирмы не относятся к людям справедливо, по закону о защите прав потребителей, мы готовы принять меры", - сказал Генеральный директор CMA Андреа Косчелли.

В прошлом году уже Норвежская потребительская комиссия заметила, что EA, Nintendo, Sony и Valve нарушили закон ЕС, не позволяя вернуть товар в течение 14 дней. В итоге владельцы PlayStation недавно получили возможность возвращать деньги за DLC и цифровые копии игры. Microsoft также позволяет вернуть игру, а вот Nintendo до сих пор не отдает деньги, если вы купили игру по ошибке или она вам не нравится.