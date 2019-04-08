Nubia Pods: беспроводные наушники стали конкурентами Apple AirPods

Новости технологии: Сегодня компания Nubia представила новые беспроводные наушники, в названии которых не обошлось без слова Pods - Nubia Pods.

Производитель обещает удобные наушники, которые не выпадают из ушей и имеют систему шумоподавления во время звонков.

Но главная их гордость - это качество звука. Ведь звучание настраивал не кто иной, как Лука Бигнарди (Luca Bignardi) - известный звукорежиссер и обладатель четырех наград "Грэмми".

Помимо этого, есть поддержка Bluetooth 5.0 и кодеков AAC и AptX. Без подзарядки Nubia Pods могут проработать 6,5 часов. Время автономной работы можно увеличить до 24 часов благодаря кейсу со встроенным аккумулятором емкостью 410 мАч.

Вес одного наушника - всего 6,2 грамма.

Стоят Nubia Pods недешево - $120. Хотя Apple AirPods с обычным кейсом стоят $159, а с беспроводным зарядным чехлом - $199.

Наушники поступят в продажу в Китае 10 апреля.