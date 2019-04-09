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Коммерческий запуск Falcon от SpaceX перенесен из-за нелетной погоды

Коммерческий запуск Falcon от SpaceX перенесен из-за нелетной погоды
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии: Компания SpaceX перенесла запуск своей первой коммерческой миссии Falcon Heavy с Космического центра Кеннеди NASA во Флориде на среду, 10 апреля.

"Сейчас мы нацелены на среду, 10 апреля, для запуска Falcon Heavy со спутником Арабсат-6А - прогноз погоды улучшается до 80%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вылет запланирован на 6:35 вечера по восточному поясному времени (22:35 GMT). Окно запуска будет длиться чуть меньше 2 часов.

Ранее запуск планировался на вторник, 9 апреля, в 6:36 вечера по восточному времени (22:36 GMT). Однако прогноз погоды оказался неблагоприятным, с вероятностью хорошей погоды на момент запуска всего 30%.

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Планируется, что Falcon Heavy выведет на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A, масса которого почти 6 т. Он обеспечит доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. В случае успеха в этом году будет осуществлен еще один запуск Falcon Heavy.

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НАСА, Космос, SpaceX, Космический центр Кеннеди, Falcon.
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