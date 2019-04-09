Razer обновила карту захвата Ripsaw HD

Новости технологии: Razer продолжает трудиться на благо стримеров с YouTube и Twitch, и обновила карту захвата начального уровня Ripsaw HD.

Если верить The Verge, второе поколение платы сохранило отдельный звуковой вход, а также выход для наложения комментариев и звукового сопровождения. В новой Ripsaw HD компания также решила обновить порты, добавив USB-C и USB-A 3.0. К сожалению, стример все еще должен отправлять захваченное видео на PC, а поддержку внешних накопителей наподобие AVerMedia 2 Plus так и не завезли.

Если обновленные порты вряд-ли заставят стримеров сменить плату, то вот заявленная поддержка 4K станет хорошим стимулом. Карточка все еще транслирует изображение в 1080р и 60 FPS, но играть можно с большим разрешением.

Стоит Ripsaw HD второго поколения $160, что на $20 дешевле первой версии на старте. С таким ценником новая карточка Razer становится конкурентом Elgato HD60, которая хоть и находится в том же классе, но стоит больше, а предлагает меньше.