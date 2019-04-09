Флагман Redmi с чипом Snapdragon 855 готов к выходу

Новости технологии: В конце прошлого месяца мы писали, что компания Redmi пока не готова выпускать флагманский смартфон, но похоже за несколько недель все изменилось.

Генеральный директор подразделения Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил в социальной сети Weibo, что новинка уже готова к анонсу. Кроме этого, он опроверг слух о том, что смартфон получит выдвижную фронтальную камеру. По словам одного из работников отдела инвестиций Xiaomi, которому уже удалось подержать новинку в руках, флагман Redmi внешне не похож ни на одно устройство бренда.

К сожалению, характеристики аппарата до сих пор неизвестны. Мы лишь знаем, что он будет работать на восьмиядерном 7-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Его также, возможно, оснастят двойной или тройной основной камерой с 48-мегапиксельным модулем.

Судя по всему, презентация устройства пройдёт в начале следующего месяца. Смартфону приписывают ценник в районе 370 долларов США.