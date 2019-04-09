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Прогноз: Apple возродит MacBook Pro с большим экраном

Прогноз: Apple возродит MacBook Pro с большим экраном
21:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Известный аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сделал прогнозы по планам компании на ближайшие пару лет.

По прогнозу, Apple готовит абсолютно новый ноутбук MacBook Pro с довольно большим экраном - на 16 или даже 16,5 дюймов. В последние годы у "яблочных" ноутбуков была гораздо меньшая диагональ дисплея, а последняя модель с 17-дюймовым экраном вышла в 2012 году.

Кроме того, у ноутбука будет дисплей на миниатюрных светодиодах - mini-LED. Но выйдет он еще не скоро - в первой половине 2021 года. Зато ожидается еще и 13-дюймовая модель с максимальным объемом оперативной памяти - до 32 ГБ.

Дисплей mini-LED получит также монитор диагональю 31,6 дюйма с разрешением 6K, который выйдет уже в этом году. Это будет возвращение Apple на рынок профессиональных мониторов: компания не выпускала их с 2016 года. Поставщиком светодиодов для нового монитора станет японская компания Nichia.

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На mini-LED в ближайшие годы перейдут и планшеты iPad. Такие модели с экранами диагональю 10 и 12 дюймов должны дебютировать в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.

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Apple, MacBook Pro, Гаджеты, Техника, Компания, Минг-Чи-Куо, TF International Securities.
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