Путешественники оценят: Viber запустил услугу "местный номер"

Новости технологии: В Viber теперь можно заказать "местный" номер другой страны.

Мессенджер Viber объявил о запуске новой услуги — "Местный Номер Viber" (Viber Local Number), которая поможет вам всегда оставаться на связи в других странах мира.

Новый сервис пригодится путешественникам и людям, которые часто бывают за границей по работе или учебе. В Viber вы сможете оформить подписку на "местный" номер и звонить с него или отправлять сообщения по "домашним" тарифам. Входящие звонки и сообщения будут переадресовываться в мессенджер.

То есть если у ваших близких или знакомых нет Viber — они все равно смогут поддерживать связь по локальному номеру. Ну, а вы без проблем закажете столик в ресторане или забронируете номер в гостинице даже в чужой стране.

Заказать такой номер можно в меню "Еще", выбрав "Местный номер Viber". Сейчас услуга доступна только в Великобитании, США и Канаде, но компания обещает в ближайшее время подключить и другие страны. Количество звонков и сообщений на "местный" номер не ограничено.

Услуга стоит $4,99 (139,99 гривен) в месяц, но первые 10 тысяч подписчиков могут подключиться гораздо дешевле — за $1,99 (54,99 гривен). Подписку можно отменить в любой момент.