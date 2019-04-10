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Samsung Galaxy A80: новый флагман A-серии с выдвижной тройной камерой и чипом Snapdrag

Samsung Galaxy A80: новый флагман A-серии с выдвижной тройной камерой и чипом Snapdrag
18:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Корейский производитель Samsung провел презентацию в Бангкоке новых смартфонов A-серии: Galaxy A70 и Galaxy A80.

Это флагманский смартфон обновленной серии Galaxy A. Новинка получила большой 6.7-дюймовый Infinity Super AMOLED-дисплей без отверстий и вырезов. Разрешение экрана составляет FHD+ (2400×1080p). Под ним установлен сканер отпечатков пальцев. Оптический он или ультразвуковой, как в Galaxy S10, пока неизвестно.

Работает Galaxy A80 на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 675 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Слота для карты памяти нет. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3700 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Из коробки устройство будет поставляться с Android 9 Pie и фирменной оболочкой One UI.

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Главной особенностью Galaxy A80 является его тройная камера с необычным выезжающим и вращающимся механизмом. Благодаря такой конструкции, камера смартфона выступает в роли основной и фронтальной. Главный модуль на 48 Мп с диафрагмой f/2.0. его дополняет широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 123 градуса и сенсор глубины 3D ToF.

Samsung Galaxy A80 появится в продаже в конце мая. В наличии будет три расцветки корпуса: Phantom Black, Angel Gold и Ghost White. Цену устройства не сообщили, но она явно больше $650.

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Samsung, Гаджеты, Galaxy, Флагман, Samsung Galaxy A80, Snapdrag.
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