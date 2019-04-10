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Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom: представлены новые флагманские смартфоны

Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom: представлены новые флагманские смартфоны
19:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Oppo провела презентацию новой флагманской серии смартфонов, в которую вошли устройства Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom.

Стандартная версия получила 6.4-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей и работает на процессоре Snapdragon 710. Топовая модель, в свою очередь, имеет экран на 6.6-дюймов и чип Snapdragon 855. У обоих устройств установлено 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ, подэкранный сканер нового поколения (на 28.5% быстрее), игровой режим Game Boost 2.0, Android Pie с оболочкой ColorOS 6, быстрая зарядка Super VOOC 3.0 и фронтальная камера на 16 Мп с необычной конструкцией. По словам производителя, она выезжает из корпуса всего за 0.8 секунды. Новинки оснастили аккумуляторами на 3800 и 4100 мАч соответственно.

Главным отличием смартфонов является основная камера. В случае с обычным Oppo Reno, это двойной модуль на 48 Мп + 5 Мп. У старшей версии всё немного интересней. В неё установили три камеры: первый модуль также на 48 Мп, но его дополняют широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 120 градусов и «телевик» на 13 Мп с гибридным 10-кратным зумом. Система такая же, как у Huawei P30 Pro, но при этом другой сенсор и больше разрешение. В теории, качество снимков из-за этого может быть лучше.

Вместо кассовых аппаратов будут использовать смартфоны

В Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom есть NFC-модуль, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac dual-band (2×2 MU-MIMO), двухчастотный GPS (L1+L5) и, конечно же, порт для зарядки USB-C.

Обычный Oppo Reno будет стоить от $446, а Oppo Reno 10x Zoom - от $595. Первый начнут продавать в Китае уже 16 апреля, а второй в середине мая. Глобальная презентация устройств состоится 24 апреля в Швейцарии. Кроме этих двух новинок, производитель также планирует в следующем месяце выпустить версию Oppo Reno с 5G.

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Гаджеты, Смартфоны, Флагманы, Oppo Reno, Oppo Reno 10x Zoom.
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