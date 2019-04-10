Oppo O-Fresh: новые наушники с поддержкой Hi-Res аудио

Новости технологии: Компания Oppo сегодня вместе с анонсом флагманской серии смартфонов Oppo Reno представила еще недорогие наушники O-Fresh.

Это проводная гарнитура со штекером 3.5 мм или USB-C на выбор. Наушники получили пульт управления с одной кнопкой, встроенный микрофон для разговоров и необычную графеновую диафрагму с алюминиевой звуковой катушкой.

Oppo O-Fresh также поддерживают технологию Hi-Res аудио, которая обеспечивает качественное звучание аудиофайлов.

Наушники обойдутся покупателям в 20 долларов США. Их уже можно предзаказать на официальном сайте компании, а продажи начнутся 19 апреля. В наличии есть две расцветки корпуса: Deep Black и Elegant Gray.