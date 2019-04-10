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"Мы не уступим": Samsung планирует возглавлять рынок смартфонов еще как минимум 10 лет

"Мы не уступим": Samsung планирует возглавлять рынок смартфонов еще как минимум 10 лет
22:23 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии: Об амбициозных планах Huawei стать лидером рынка смартфон к концу этого или, в крайнем случае, в следующем году компания заявляла неоднократно.

А вот Samsung, на место которой и метит Huawei, пока молча слушала эти заявления и никак их не комментировала. До этих пор.

Глава Samsung Electronics Донг Джин Кох (D. J. Koh) в одном из интервью подчеркнул, что компания не собирается никому уступать свое первенство. Более того - руководитель уверен, что Samsung будет оставаться на первом месте по продажам в ближайшие 10 лет.

Чтобы удерживать лидерские позиции, компания намерена и дальше совершенствовать свои устройства, предлагая потребителям качество и инновации. В качестве примера можно привести складной Galaxy Fold. Несмотря на то, что многие заметили складку в месте сгиба дисплея, Ди Джей Кох заверил: качество экрана на высоте, а опасения пользователей основаны на недочетах прототипов смартфона.

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Безусловно, глава компании прав, но ведь и Huawei в этом плане не пасет задних: производитель продолжает совершенствовать возможности и дизайн своих устройств, да и складной Huawei Mate X составит достойную конкуренцию Galaxy Fold.

Но потеснить Samsung все равно будет нелегко, ведь в последнее время компания изменила стратегию, начав выпускать смартфоны с флагманскими функциями по доступным ценам. В любом случае, кто победит - покажет время и показатели продаж.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Компании.
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