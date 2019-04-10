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Среда, 10.04.2019
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Браузер Opera получил обновление: много полезных функций (Видео)

Браузер Opera получил обновление: много полезных функций (Видео)
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Производитель браузера Opera заявил о выходе обновления Opera 60 с кодовым названием Reborn 3.

Как уверяют разработчики. Они добавили ряд полезных функций, среди которых улучшенный пользовательский контроль над конфиденциальностью и безопасностью и доступ к блокчейн-технологии Web 3.

Как пишет tehnot.com, с Web 3 в браузере появился криптокошелек. Это позволяет просматривать веб-страницы и осуществлять транзакции, основанные на блокчейн-технологиях. Opera также имеет встроенный VPN.

Интересно, что Opera стала первым из популярных браузеров, в котором появилась встроенная функция блокировки рекламы.

Как ее активировать. По умолчанию функция блокировки рекламы отключена. Поэтому нужно открыть панель "Простая настройка" и активировать строку "Блокировка рекламы". После этого браузер начнет блокировать рекламу на всех сайтах.

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При этом, если вы хотите, чтобы на определенной странице вы все же видели рекламу, то можно отключить блокировку рекламы для конкретной страницы, нажав на пиктограмму блокировщика рекламы в адресной строке браузера.

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Опера, Браузер, Технологии, Обновление.
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