Новинки от Skype: приложение обзаведется функцией демонстрации экрана на Android и iOS

Новости технологии: Microsoft планирует разрешить пользователям Skype делиться экраном мобильных телефонов во время видеозвонков.

Раньше это сделать можно было только с ПК.

Компания Microsoft приступила к тестированию новой функции общего доступа к экрану для Android и iOS. Они предполагают, что пользователям Skype будет удобнее обмениваться презентациями или совершать покупки в Интернете с друзьями.

Это также полезно для многих компаний: каждый участник видеоконференции сможет показывать свои идеи и документы, не имея доступа к компьютеру.

Пока что обновление доступно только бета-тестерам, но в ближайшем будущем должно появится у всех. Учитывая, что поддержка 50 человек в видеочате проходила тестирование менее месяца, ожидается, что это произойдет очень скоро.