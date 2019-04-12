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Facebook Messenger планируют вернуть в основное приложение Facebook

Facebook Messenger планируют вернуть в основное приложение Facebook
20:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Facebook может вернуть чаты Messenger в своё основное приложение. Пока функция тестируется и доступна не всем.

Мессенджер отделился от Facebook еще в 2011 году, а в 2014 его полностью оттуда удалили. И вот, спустя пять лет, компания решила снова объединить приложения. Блогерша из Гонконга Джейн Манчун Вонг опубликовала скриншоты в своем аккаунте Twitter. На них видно, что для перехода в сообщения необходимо нажать кнопку мессенджера. Но вместо открытия отдельного приложения вы переходите в новый раздел "Чаты".

Вонг отмечает, что этот раздел содержит только ограниченный набор функций Messenger. его можно использовать для обмена сообщениями, но для совершения звонков и отправки фото все равно придется открывать мессенджер.

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Приложение все так же будет существовать, но для аудитории, отдельной от Facebook. На скриншотах также видно, что чаты будут в белом дизайне. Таком же, который сейчас используется в Messenger.

Когда именно обновление будет доступно всем, пока не известно.

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Facebook, Приложение, Messenger, Facebook Messenger.
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