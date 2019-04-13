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Рекордсмены: Huawei продала первую партию P30 и P30 Pro за 10 секунд

Рекордсмены: Huawei продала первую партию P30 и P30 Pro за 10 секунд
16:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Huawei отчиталась о результатах предзаказов на флагманы P30 и P30 Pro в Китае и Украине, и уже сейчас очевиден успех новой линейке.

В Украине предзаказы стартовали 27 марта и завершились 4 апреля. На следующий день, 5 апреля, смартфоны появились на полках магазинов. Цена Huawei P30 Pro стартует с 27 999 гривен, Huawei P30 стоит 22 999 гривен.

В подразделении Huawei Consumer Business Group точных цифр не назвали, но сообщили, что количество предзаказов на P30 в 4 раза больше, чем на P20 в прошлом году. У старшей модели P30 Pro показатели еще лучше: предзаказы в 5 раз больше, чем на было на предыдущий P20 Pro.

В Украине на выбор есть три расцветки: классическая черная и две градиентные - "Полярное Сияние" (Aurora) и "Перламутровый" (Breathing Crystal). Самой популярной стара Aurora (37% заказов), далее идет Breathing Crystal (33%). Отстал, но не намного, черный цвет - его заказали 30% покупателей.

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В Китае на днях только прошла первая флэш-продажа. И первую партию P30 и P30 Pro расхватали всего за 10 секунд. В Huawei не признались, сколько это смартфонов, но уточнили, что выручили за эти 10 секунд 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов). Учитывая стоимость флагманов, получается, что это 30-50 тысяч устройств в зависимости от модели и конфигурации.

Но все равно смартфонов хватит на всех: Huawei подготовила 6 миллионов единиц для первой партии и планирует до конца года продать 20 миллионов флагманов.

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Гаджеты, Huawei, Компания, Флагманы, Huawei P30, P30, P30 Pro, Huawei P30 Pro.
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