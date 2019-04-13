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Подорожал на 25%: в подписку YouTube TV добавили новые каналы

Подорожал на 25%: в подписку YouTube TV добавили новые каналы
18:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: YouTube подняла цену на подписку YouTube TV на 10 долларов в месяц и добавил новые каналы.

YouTube заявила, что поднимает цены, чтобы предоставить клиентам "лучший сервис". Компания добавляет восемь каналов, принадлежащих Discovery (DISCA), включая одноименный канал Discovery, HGTV, Food Network, TLC и Animal Planet. В этом году также планируют добавить OWN: телеканал Опры Уинфри.

Это уже второе повышение цен на YouTube TV с момента запуска в 2017 году. Цены начинались с 34,99 долларов в месяц и выросли до 39,99 долларов в марте 2018 года. Сейчас стоимость подписки составляет $49,99 в месяц, а общее количество каналов - более 70.

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YouTube считает, что таким образом сможет лучше конкурировать с такими сервисами, как Sling TV (Dish Network), DirecTV Now (AT&T) и Hulu.

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YouTube, TВ-программа, Сервис, Подписка, YouTube TV.
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