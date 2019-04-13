Новинки от Honor: бюджетный 8S с 5,7-дюймовым IPS-экраном и чипом MediaTek Helio A22

Новости технологии: Компания Honor готовит новую модель смартфонов - 8S. Сначала в сети появились рендеры устройства, а теперь "слили" его подробные характеристики.

Honor 8S получил 5,71-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 1520×720 пикселей и вырезом в форме капельки для фронтальной камеры, а также "подбородок" с надписью Honor. А вот задняя панель выполнена довольно интересно: камеры, вспышка и логотипы выделены матовой полосой.

А вот сканера отпечатков пальцев нигде не видно. Похоже, его здесь не будет.

"Под капотом" установлен недорогой чип MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц. Версий будет несколько - с 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 32 либо 64 ГБ встроенной. Также есть слот для карт памяти microSD.

Основная камера 13-мегапиксельная с возможностью записи видео в формате Full HD, фронтальная - на 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3020 мАч. "Из коробки" смартфон должен получить ОС Android 9 Pie в фирменной оболочке EMUI 9.0.

Сколько будет стоить Honor 8S - неизвестно, но судя по характеристикам, это бюджетная модель. Точная дата анонса тоже пока остается загадкой, но скорее всего, официальный релиз уже скоро.