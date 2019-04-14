Huawei P30 Pro: ремонтировать новый флагман будет непросто

Новости технологии: Специалисты iFixit добрались до старшей флагманской модели Huawei P30 Pro, разобрали ее и оценили ремонтопригодность.

"Вскрытие" показало, что на плате расположились SoC Kirin 980, совмещённая с микросхемой оперативной памяти SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X, флэш-память Micron JZ064 MTFC128GAOANAM-WT, контроллер HiSilicon HI6405, модуль Skyworks 78191–11 и другие детали. Подэкранный сканер отпечатков пальцев основан на датчике Goodix GM185 (такой же у Xiaomi Mi 9 и OnePlus 6T).

Блок камер довольно крупный, но не занимает слишком много места. Напомним, у Pro-камеры сразу четыре модуля основной камеры: сенсоры на 40 млн, 20 млн и 8 млн пикселей, а также датчик ToF для определения глубины сцены.

Емкость аккумулятора 16,04 Втч.

В результате представители iFixit записали в плюсы стандартные крепежи и модульность компонентов. Благодаря этому компоненты, в том числе и аккумулятор, будет несложно заменить.

А вот заменить дисплей будет сложнее: по пути к нему необходимо "избавиться" от многих компонентов. А из-за обилия клея во время ремонта можно легко повредить защитное стекло.

В результате Huawei P30 Pro получил за ремонтопригодность 4 балла из 10 возможных. В свое время такая же оценка была у прошлогоднего P20 Pro.