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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел крупный сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел крупный сбой
13:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: В работе Facebook, Instagram и WhatsApp в воскресенье, 14 апреля, произошел сбой, который, отразился на мессенджере Facebook.

Так, сбои в Facebook начались в 13:30 по киевскому времени и затронули многие районы мира. Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и с Филиппин.

Судя по данным, сбои длились около двух с половиной часов.

В частности, сбои в Facebook начались в 13:30 по киевскому времени и коснулись многих стран мира. Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и Филиппин.

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"У некоторых людей могли возникнуть проблемы с подключением к семейству приложений. Но проблема была решена. Приносим извинения за неудобства", – сказал представитель Facebook.

Вместе с тем ни масштаб отключений, ни их причину в компании не указали.

Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в Твиттере.

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Facebook, Instagram, Технологии, WhatsApp, Техно.
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