В Украине стартуют продажи первого в мире пятикамерного смартфона Nokia 9 PureVie

Новости технологии: HMD Global еще на выставке MWC 2019 представила флагманский смартфон Nokia 9 PureView и вот, спустя почти два месяца, он наконец-то добрался до нашего рынка.

Nokia 9 PureView имеет 5.99-дюймовый POLED-дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей без отверстий и вырезов. За сердце смартфона отвечает не самый последний флагманский чип - Snapdragon 845. В паре с ним идет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной без возможности расширения.

В новинке установлен подэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3320 мАч с быстрой 10-ваттной зарядкой и "чистая" версия ОС Android 9 Pie. есть также защита от воды IP67, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и NFC для бесконтактных платежей Google Pay.

Главной особенностью флагмана является его основная камера с пятью модулями: все на 12 Мп с оптикой Carl Zeiss и светосилой f/1.82. Два из них цветные, а остальные три - монохромные без RGB-фильтра, что позволяет захватывать в 2.9 раза больше цвета. Сенсоры работают одновременно, благодаря этому, изображения объединяются в один яркий снимок с широким динамическим диапазоном. Кстати, похожая концепция используется в камере смартфонов Google Pixel.

Продажи Nokia 9 PureView стартуют 22 апреля. Предзаказать новинку можно уже сейчас. Кстати, всем, кто его оформит подарят беспроводные наушники Nokia True Wireless Earbuds.