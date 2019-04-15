Складной смартфон Motorola Razr прошел Bluetooth-сертификацию

Новости технологии: В сети уже несколько месяцев подряд появляются слухи и утечки о складном смартфоне Motorola Razr. Похоже, что его дата презентации уже близко.

Устройство заметили в базе данных сайта Bluetooth SIG с номером модели XT2000-1. Сертификация подтвердила название смартфона, но его характеристики в документах не указаны. Тем не менее, мы уже знаем их, благодаря предыдущим утечкам.

Аппарат проходит под кодовым названием "Voyager". Он получит форм-фактор "раскладушки" с двумя OLED-дисплеями: 6.2-дюймовым гибким основным с разрешением 2142×876p и дополнительным с разрешением 800×600p.

Смартфону приписывают процессор среднего уровня Snapdragon 710 с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц, 4/6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 2750 мАч с фирменной быстрой зарядкой TurboPower на 27 Вт.

Т.к. смартфон прошел сертификацию, то его могут представить уже в этом или следующем месяце. Цена устройства составит около $1500. В наличии будет три расцветки корпуса: Black, White и Gold.

Кроме Motorola Razr, на сайте Bluetooth SIG также заметили смартфон Motorola One Vision с номерами моделей XT1970-1, XT1970-2, XT1970-3 и XT1970-5.