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ИИ разгромил действующих чемпионов мира по Dota 2 (Видео)

ИИ разгромил действующих чемпионов мира по Dota 2 (Видео)
04:55 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Facebook

Новости технологии: Искусственный интеллект одержал победу в Dota 2 над действующими чемпионами мира.

В прошлом году на мировом турнире по Dota 2 профессиональные игроки смогли одолеть команду самообучающихся ботов, тем самым отсрочив неминуемую гибель человечества. Впрочем, радоваться рано — за прошедшее время искусственный интеллект стал настолько хорош, что недавно всё-таки победил жалких людишек.

В субботу ИИ-команда OpenAI Five со счётом 2:0 разгромила действующих чемпионов мира по Dota 2 — команду OG, взявшую первое место на главном турнире The International 2018. Первый матч был почти равным, что заронило семя надежды. Однако во втором боты серьёзно вырвались вперёд на ранних стадиях игры и не отпускали преимущество до самого конца.

Проиграть машине на этот раз было совсем не стыдно. По словам председателя компании OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman), команда виртуальных кибератлетов наиграла 45 тысяч лет игрового времени всего за 10 месяцев. В ходе каждого матча OpenAI Five училась подстраиваться под постоянно меняющиеся тактики оппонентов.

Отметим, что искусственный интеллект от OpenAI — универсальный, то есть он не был создан специально для Dota 2. Разработчики хотят приспособить его для самых разных приложений. Игра от Valve стала лишь тестовым полигоном для обкатки технологии.

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Напомним, что впервые OpenAI представили на The International 2017, где тот всухую обыграл в дуэли одного из лучших игроков Dota 2 — Данила Ишутина, также известного как Dendi.

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Игры, Искусственный интеллект, DotA 2, OpenAI.
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