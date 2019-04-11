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Историю главной героини Little Nightmares раскроют в новой игре на iOS

Историю главной героини Little Nightmares раскроют в новой игре на iOS
05:15 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: На iOS выйдет головоломка по вселенной Little Nightmares.

Little Nightmares — мрачный и в то же время обаятельный платформер для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В будущем у игры появится мобильная адаптация Very Little Nightmares.

Bandai Namco Entertainment и разработчики из Alike Studios описывают игру как "напряжённую пазл-адвенчуру, которая отличается уникальным художественным стилем, созданным специально для мобильных устройств". Нам предстоит бродить по Гнезду в роли Шестой и скрываться от новых жутких врагов.

Действие игры разворачивается до событий оригинальной Little Nightmares. По словам авторов, мы узнаем подробности о прошлом главной героини.

Very Little Nightmares появится на мобильных девайсах под управлением iOS. Игра будет поддерживать русский язык. Дата её релиза пока неизвестна.

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Ранее команда Alike Studios создала мобильные головоломки Love You To Bits и Bring You Home.

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iOS, Игры, Little Nightmares, Very Little Nightmares.
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