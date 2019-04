Историю главной героини Little Nightmares раскроют в новой игре на iOS

Новости технологии: На iOS выйдет головоломка по вселенной Little Nightmares.

Little Nightmares — мрачный и в то же время обаятельный платформер для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В будущем у игры появится мобильная адаптация Very Little Nightmares.

Bandai Namco Entertainment и разработчики из Alike Studios описывают игру как "напряжённую пазл-адвенчуру, которая отличается уникальным художественным стилем, созданным специально для мобильных устройств". Нам предстоит бродить по Гнезду в роли Шестой и скрываться от новых жутких врагов.

Действие игры разворачивается до событий оригинальной Little Nightmares. По словам авторов, мы узнаем подробности о прошлом главной героини.

Very Little Nightmares появится на мобильных девайсах под управлением iOS. Игра будет поддерживать русский язык. Дата её релиза пока неизвестна.

Ранее команда Alike Studios создала мобильные головоломки Love You To Bits и Bring You Home.