Google объявила дату анонса смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL

Новости технологии: Согласно тизеру на сайте Google Store, мероприятие пройдет 7 мая.

Младшую модель Google Pixel 3a оснастят 5.56-дюймовым OLED-дисплеем без выреза с разрешением Full HD+ (2220×1080p), а также пластиковым корпусом, портом USB-C и разъемом для наушников. За работу устройства будет отвечать восьмиядерный процессор Snapdragon 670. В смартфон установят 12-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную и батарею на 2915 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+.

Старшая модель Google Pixel 3a XL будет отличаться 6-дюймовым экраном, более мощным процессором Snapdragon 710 и увеличенной батареей. Ценник устройств составит около 450-550 евро. Новинки появятся в трех расцветках, включая фиолетовую с названием Iris.