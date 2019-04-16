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Новинки Google Pay: автоматическое импортирование билетов и карт лояльности из Gmail

Новинки Google Pay: автоматическое импортирование билетов и карт лояльности из Gmail
21:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Еще в феврале было замечено, что Google тестирует новую функцию для Google Pay, которая будет автоматически импортировать билеты и посадочные талоны из Gmail.

Теперь эта возможность начала появляться для большего количества пользователей.

Новый параметр позволяет автоматически отображать в приложении Google Pay данные из Gmail. Для включения функции нужно перейти в "Настройки"> "Основные"> "Импорт Gmail". Работает новая фича в Google Pay v2.86 и выше. Доступ пока есть не у всех, но в ближайшее время Google должна это изменить.

После подключения Google Pay проверит учетную запись Gmail, чтобы получить все возможные данные. Также отмечается, что удаление электронного письма из почты приведет к его удалению из Google Pay.

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Нововведение поможет найти купоны и посадочные талоны, отправленные на почтовый ящик. Таким образом Google Pay станет легче в использовании. Функцию можно отключить в любой момент.

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Google, Gmail, Функция, Google Pay.
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