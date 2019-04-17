Assassin's Creed: Unity может помочь в восстановлении Нотр-Дама

Новости технологии: Восстановить Собор Парижской Богоматери поможет видеоигра.

Компьютерная игра Assassin's Creed Unity может помочь максимально точно восстановить поврежденный пожаром Собор Парижской Богоматери.

Об этом сообщает GPS World.

"Художница компании Ubisoft Кэролин Миусс, которая в течение 2 лет работала над точной 3-D копией Нотр-Дама для видеоигры Assassin's Creed Unity, может помочь в восстановлении этого поврежденного пожаром собора", - говорится в сообщении.

По словам Миусс, в процессе разработки виртуальной копии храма "проверялся каждый кирпич".

Действие игры Assassin's Creed Unity происходит в Париже конца 18 века. Архитектура тогдашней столице Франции воссоздана в ней очень тщательно, например, тот же Нотр-Дам можно изучить до мельчайших деталей.

Кроме этого, большую помощь в восстановлении собора должна оказать работа искусствоведа Эндрю Теллона, который несколько лет назад составил полный план храма при помощи лазерного сканирования.

Как сообщалось ранее, крупный пожар вспыхнул в верхней части Собора Парижской Богоматери в понедельник. К утру вторника пожарные смогли потушить огонь. Все ценные реликвии старинного храма удалось спасти, но самому зданию нанесен колоссальный ущерб.