Assassin's Creed: Unity может помочь в восстановлении Нотр-Дама

Компьютерная игра Assassin's Creed Unity может помочь максимально точно восстановить поврежденный пожаром Собор Парижской Богоматери.
Об этом сообщает GPS World.
"Художница компании Ubisoft Кэролин Миусс, которая в течение 2 лет работала над точной 3-D копией Нотр-Дама для видеоигры Assassin's Creed Unity, может помочь в восстановлении этого поврежденного пожаром собора", - говорится в сообщении.
По словам Миусс, в процессе разработки виртуальной копии храма "проверялся каждый кирпич".
Действие игры Assassin's Creed Unity происходит в Париже конца 18 века. Архитектура тогдашней столице Франции воссоздана в ней очень тщательно, например, тот же Нотр-Дам можно изучить до мельчайших деталей.
Кроме этого, большую помощь в восстановлении собора должна оказать работа искусствоведа Эндрю Теллона, который несколько лет назад составил полный план храма при помощи лазерного сканирования.
Как сообщалось ранее, крупный пожар вспыхнул в верхней части Собора Парижской Богоматери в понедельник. К утру вторника пожарные смогли потушить огонь. Все ценные реликвии старинного храма удалось спасти, но самому зданию нанесен колоссальный ущерб.