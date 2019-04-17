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Mortal Kombat 11 в Украине продаваться не будет

Mortal Kombat 11 в Украине продаваться не будет
06:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии: Mortal Kombat 11 не выйдет в Украине из-за костюма бойца.

На прошлой неделе появились слухи, мол, Mortal Kombat 11 не доберется до Украины. Тогда игра пропала из PlayStation Store и Steam, а поддержка магазинов по-разному комментировала ситуацию. Теперь же издатель файтинга WB Games дал официальный ответ.

Поддержка компании написала, что игру решили не выпускать на территории Украины из-за местного законодательства:  "Мы отменили выпуск Mortal Kombat 11 на украинском рынке, чтобы не нарушать местные законы. Наше решение может быть пересмотрено на основании изменений в законодательстве. Мы приносим извинения за любые неудобства, которое это могло вызвать".

Компания не объяснила, какой именно закон нарушила игра, но в комментариях геймеры предположили, что это связано с костюмом героини Скарлет. Недавно Nether Realm анонсировала облик под названием Kold War Skarlet ("Скарлет — Холодная война"), который содержит советскую символику. В 2015 году в Украине принята статья 219, которая и запрещает использование атрибутики с сочетанием серпа, молота или пятиконечной звезды.

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Странно, что разработчики просто не вырезали спорный контент из игры. Например, чтобы не нарушать законы Китая, Valve изменила дизайн персонажей Dota 2, убрав скелетов и зашив живот Пуджа, а в Германии Bethesda убрала из Wolfenstein нацистскую символику и усы Гитлера, чтобы соответствовать закону.

Поддержка советует геймерам, которые сделали предзаказ, идти в магазин, где они совершали покупку и спрашивать о возмещении. Владельцы цифрового издания еще не лишились своей копии и не получили деньги обратно. Возможно, что возврат сделают в день релиза.

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Игры, Mortal Kombat 11, Nether Realm, WB Games.
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