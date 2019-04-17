Роботы SpotMini прокатили в упряжке грузовик (Видео)

Создатели демонстрируют грубую силу их изобретения перед тем, как выставить его на продажу.
Американская компания Boston Dynamics, которая принадлежит японскому предприятию SoftBank, выложила на своем ютьюб-канале новый ролик. В нем демонстрируется тяговая сила десяти роботов SpotMini.
Первый прототип маленького четвероногого робота SpotMini компания показала в 2016-м. Уже в следующем году они представили версию в желто-черном корпусе, которая в итоге должна стать консьюмерской. С того времени создатели выпустили несколько видео, посвященных ему, в которых демонстрировали разные способности прототипа. В частности, они показали, что робот может открывать двери, брать и перемещать предметы, танцевать и запоминать маршруты, реагируя на трехмерную среду вокруг.
Сейчас SpotMini весит 25 килограммов (30 вместе с роботизированной рукой) и способен нести до 14 килограммов, то есть почти половину собственного веса. Он работает от электрического аккумулятора, одного заряда которого хватает примерно на 90 минут, в зависимости от того, какую работу робот выполняет.
В октябре прошлого года Boston Dynamics выложила видео, в котором продемонстрировала, что ее робот научился танцевать под песню "Uptown Funk" Бруно Марса. Сейчас на канале компании появился новый ролик — и на этот раз в кадре не один SpotMini, а сразу десять. Они тащат грузовик на нейтральной передаче в гору с уклоном примерно в один градус.
Возможно, имеется в виду продажа первой партии. Однако цена и точная дата распространения не называются.