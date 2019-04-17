Роботы SpotMini прокатили в упряжке грузовик (Видео)

Новости технологии: Создатели говорят, что сейчас роботы сошли с конвейера и вскоре будут доступны для "широкого применения".

Создатели демонстрируют грубую силу их изобретения перед тем, как выставить его на продажу.

Американская компания Boston Dynamics, которая принадлежит японскому предприятию SoftBank, выложила на своем ютьюб-канале новый ролик. В нем демонстрируется тяговая сила десяти роботов SpotMini.

Первый прототип маленького четвероногого робота SpotMini компания показала в 2016-м. Уже в следующем году они представили версию в желто-черном корпусе, которая в итоге должна стать консьюмерской. С того времени создатели выпустили несколько видео, посвященных ему, в которых демонстрировали разные способности прототипа. В частности, они показали, что робот может открывать двери, брать и перемещать предметы, танцевать и запоминать маршруты, реагируя на трехмерную среду вокруг.

Сейчас SpotMini весит 25 килограммов (30 вместе с роботизированной рукой) и способен нести до 14 килограммов, то есть почти половину собственного веса. Он работает от электрического аккумулятора, одного заряда которого хватает примерно на 90 минут, в зависимости от того, какую работу робот выполняет.

В октябре прошлого года Boston Dynamics выложила видео, в котором продемонстрировала, что ее робот научился танцевать под песню "Uptown Funk" Бруно Марса. Сейчас на канале компании появился новый ролик — и на этот раз в кадре не один SpotMini, а сразу десять. Они тащат грузовик на нейтральной передаче в гору с уклоном примерно в один градус.

Возможно, имеется в виду продажа первой партии. Однако цена и точная дата распространения не называются.