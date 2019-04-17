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Среда, 17.04.2019
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Microsoft анонсировала новый "бездисковый" Xbox (Видео)

Microsoft анонсировала новый "бездисковый" Xbox (Видео)
19:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Microsoft провела очередную Inside Xbox и анонсировала еще одну версию Xbox One S.

Компания официально представила Xbox One S All-Digital Edition, слухи о которой ходят еще с конца 2018 года. Как и говорили источники, консоль лишилась привода, заставляя своих владельцев полностью перейти на цифровые копии игр, а вот с ценой слегка ошиблись.

В Microsoft Store консоль отдают за £200 или $250, что больше предполагаемой цены, но в комплекте с консолью дают Minecraft, Forza Horizon 3 и Sea of Thieves. Геймеры уже могут сделать предзаказ, но продажи начнутся только 7 мая. Возможно, что скоро Microsoft выпустить "пустую" приставку, которая таки будет стоить $200.

Компенсирует отсутствие привода жесткий диск на 1 терабайт, который позволит держать часть библиотеки на консоли. В Xbox One S All-Digital также оставили поддержку 4K Ultra HD и HDR.

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Анонсировали Xbox One S All-Digital забавным трейлером, в котором Microsoft рассказала о "творческих муках".

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Microsoft, Консоль, Приставка, Xbox, Xbox One S All-Digital.
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