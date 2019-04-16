Morrison: Microsoft работает над конкурентом AirPods

Новости технологии: Microsoft решила присоединиться к Amazon.

Как сообщает издание Thurrott, ссылаясь на несколько достоверных источников, в компании Microsoft сейчас работают над парой беспроводных наушников. Они будут иметь кодовое название Morrison. Скорее всего, это такая отсылка к вокалисту Джиму Моррисону (Jim Morrison) из группы The Doors.

Предположительно, модель выйдет на рынок с названием Surface Buds. С большой долей вероятности, их оснастят фирменным голосовым ассистентом Cortana и системой шумоподавления. К сожалению, других подробностей и даты анонса наушников пока нет.