Флагманский смартфон Meizu 16s с чипом Snapdragon 855 представят на следующей неделе

Новости технологии: Спустя несколько месяцев слухов и утечек, компания Meizu объявила дату анонса флагманского смартфона Meizu 16s.

Согласно опубликованному тизеру в социальной сети Weibo, презентация пройдет 23 апреля в 19:30 по-местному времени (в 13:30 по Киеву). Кстати, в этот же день Xiaomi представит смартфон Redmi Y3 и новые смарт-телевизоры.

Благодаря китайскому агентству TENAA, спецификации Meizu 16s нам уже известны. Он получит широкоформатный 6.2-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей, подэкранный сканер и разрешение Full HD+. За работу новинки будет отвечать 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2.8 ГГц в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти.

Основная камеру в смартфоне будет двойной. Первый модуль на 48 Мп Sony IMX586, второй - дополнительный на 20 Мп. Новинке также приписывают аккумулятор на 3600 мАч с быстрой зарядкой и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay. Работать устройство будет на Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI. Приблизительный ценник устройства - 450-500 долларов США.