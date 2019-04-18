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Четверг, 18.04.2019
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СМИ: Apple выпустит бюджетный смартфон

СМИ: Apple выпустит бюджетный смартфон
22:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Apple может обновить одно из своих старых устройств в следующем году, выпустив на его базе бюджетную модель.

Информация о том, что американский техногигант Apple планирует выпустить бюджетный смартфон небольших габаритов, периодически всплывает уже достаточно давно, однако всякий раз информация разных инсайдеров не совпадала, а то и вовсе противоречила самой себе.

Одной из особенностей компании Apple можно считать тот факт, что она довольно редко выпускает новые бюджетные смартфоны - вместо этого она не снимает с продажи старые модели, а делает их дешевле из года в год. Однако случаются исключения: в СМИ появились сведения о том, что Apple может обновить одно из своих старых устройств в следующем году, выпустив на его базе бюджетную модель.

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Согласно порталу Economic Daily News, речь идет об iPhone 8, который сейчас в США стоит порядка 600 долларов - именно на его основе предполагается создание нового смартфона, который получит несколько улучшений. Так, экран получит разрешение Full HD и диагональ в 4,7 дюйма, а за производительность будет отвечать SoC Apple A13. Габариты и дизайн устройства останутся прежними, как и одинарная камера, размер встроенной памяти будет составлять 128 гигабайт. В целях снижения стоимости смартфона Apple откажется от поддержки Face ID и камер TrueDepth - за идентификацию пользователя будет отвечать стандартный сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что такой смартфон будет стоить порядка 650 долларов.

По мнению экспертов, решение Apple модернизировать iPhone 8 и сделать на его основе новый, бюджетный смартфон выглядит довольно логичным и взвешенным. В силу дизайна и ряда специфических особенностей предполагаемый гаджет не будет конкурировать с более современными моделями компании, одновременно предлагая альтернативный вариант тем покупателям, кто не готов платить высокую цену за «яблочное» устройство. На сегодня из всей линейки смартфонов Apple наиболее доступным считается iPhone XR - его цена составляет 750 долларов.

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Также ожидается, что Apple выпустит три своих устройства в течение этого года. Среди них - обновленные iPhone XI и XI Max с OLED-экранами и тройными камерами (включающие сверхширокий датчик и телекамеры) и обновленный iPhone XR, который, вероятнее всего, сохранит LCD-дисплей и получит двойную камеру.

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Apple, Бюджетный смартфон, iPhone 8.
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