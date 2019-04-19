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В Boston Dynamics назвали дату массового производства SpotMini

В Boston Dynamics назвали дату массового производства SpotMini
11:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Представитель Boston Dynamics поделился планами по производству и продаже маленького четвероного робота SpotMini.

Цену четвероного робота производитель собирается озвучить летом. Об этом пишет издание TechCrunch. 

TechCrunch Sessions: Robotics + AI — ежегодная конференция, на которой выступают производители в сфере робототехники и искусственного интеллекта. В прошлом году сотрудники американской компании Boston Dynamics объявили, что SpotMini станет их первым коммерческим продуктом. Сейчас президент компании Марк Рэйберт (Marc Raibert) более подробно рассказал о дальнейших планах. 

Как он и говорил ранее, они собираются реализовать партию в сто моделей. Начало производства стартует в июле или августе этого года. До этого момента им предстоит еще многое поменять, особенно в дизайне обшивки, и провести дополнительные тесты. Они хотят укрепить защитный корпус, который бы лучше предохранял робота в случае падения, и поставить наборы камер со всех горизонтальных сторон: спереди, сзади и по бокам. Сегодня, по словам Рэйберта, с конвейера сходят бета-версии итоговой модели.

Президент компании хочет, чтобы SpotMini стал Android среди роботов, а различные производители программного обеспечения писали для него приложения, которые добавят новые функции. Ценник потребительской модели он не назвал, но заверил, что его объявят этим летом. 

"Собаки": Boston Dynamics потянули грузовик (Видео)

Напомним, первого четвероногого робота под названием BigDog компания произвела в 2005 году. Совсем недавно Boston Dynamics выложила видео, в котором показала, как десять бета-версий SpotMini тянут в упряжке грузовик на нейтральной передаче. 

Помимо четвероногих, американский производитель работает также над двуногими роботами и колесными. Последние должны помочь в облегчении тяжелого физического труда.

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Технологии, Boston Dynamics, Техно, SpotMini.
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