В Boston Dynamics назвали дату массового производства SpotMini

Новости технологии: Представитель Boston Dynamics поделился планами по производству и продаже маленького четвероного робота SpotMini.

Цену четвероного робота производитель собирается озвучить летом. Об этом пишет издание TechCrunch.

TechCrunch Sessions: Robotics + AI — ежегодная конференция, на которой выступают производители в сфере робототехники и искусственного интеллекта. В прошлом году сотрудники американской компании Boston Dynamics объявили, что SpotMini станет их первым коммерческим продуктом. Сейчас президент компании Марк Рэйберт (Marc Raibert) более подробно рассказал о дальнейших планах.

Как он и говорил ранее, они собираются реализовать партию в сто моделей. Начало производства стартует в июле или августе этого года. До этого момента им предстоит еще многое поменять, особенно в дизайне обшивки, и провести дополнительные тесты. Они хотят укрепить защитный корпус, который бы лучше предохранял робота в случае падения, и поставить наборы камер со всех горизонтальных сторон: спереди, сзади и по бокам. Сегодня, по словам Рэйберта, с конвейера сходят бета-версии итоговой модели.

Президент компании хочет, чтобы SpotMini стал Android среди роботов, а различные производители программного обеспечения писали для него приложения, которые добавят новые функции. Ценник потребительской модели он не назвал, но заверил, что его объявят этим летом.

Напомним, первого четвероногого робота под названием BigDog компания произвела в 2005 году. Совсем недавно Boston Dynamics выложила видео, в котором показала, как десять бета-версий SpotMini тянут в упряжке грузовик на нейтральной передаче.

Помимо четвероногих, американский производитель работает также над двуногими роботами и колесными. Последние должны помочь в облегчении тяжелого физического труда.