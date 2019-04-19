Смарт-часы Amazfit Verge получили поддержку ассистента

Новости технологии: Разработчики компании Huami выпустили обновление системы для смарт-часов Amazfit Verge с несколькими полезными изменениями.

В новом программном обеспечении добавили поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Кроме этого, также появились новые циферблаты, функция "Найти часы" через приложение Amazfit Watch и возможность совершать и отвечать на звонки с часов если они подключены к iPhone. Такая возможность ранее была только у пользователей Android.

Напомним, Amazfit Verge представили осенью 2018 года. Они имеют 1.3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 360×360 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Внутри установлен двухъядерный чип с частотой 1.2 ГГц, 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ и собственная платформа Amazfit OS.

Смарт-часы защищены от пыли и воды по стандарту IP68, а также имеют встроенный GPS и NFC-модули. Стоят Amazfit Verge в районе $150, но их можно найти немного дешевле.