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Facebook создала искусственный интеллект (Видео)

Facebook создала искусственный интеллект (Видео)
19:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Исследовательская группа Facebook создала ИИ под названием Vid2Play, который может сделать игровых персонажей на основе видео с реальными людьми.

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Команда использовала две нейронные сети: Pose2Pose и Pose2Frame. Сначала видео подается в Pose2Pose, предназначенную для определения разных типов действий вроде танцев, игры в теннис или фехтования. Затем система отделяет фигуру человека вместе с его тенью и предметами в руках от заднего плана и вставляет их на черный фон. После этого можно управлять движением объекта с помощью джойстика или клавиатуры.

Для обучения системы потребовалось всего несколько коротких видеороликов. Искусственный интеллект был в состоянии убрать других людей и компенсировать различные углы камеры. Исследование напоминает функцию в Adobe After Effects для удаления лишних элементов из видео, таких как туристы или мусорные баки.

Пока что анимация несовершенна - фигура выглядит скользящей и диапазон движения немного ограничен. Однако, это большой прогресс по сравнению с предыдущими попытками извлечения персонажа из ролика.

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Данное новшество позволит разработчикам игр создать своих героев на основе личных видео или добавить любимую личность из YouTube. Движения будут более реалистичными, чем при создании анимации вручную.

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Facebook, Интеллект, Искусственный интеллект, ИИ, Vid2Play.
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